So testet man wie gut selbstgemachte Masken schützen

In den sozialen Netzwerken kursieren dazu Videos die zeigen, wie man diese Luftströme sichtbar macht. Dazu beobachtet man einen Menschen beim Vaping, also dem Rauchen einer E-Zigarette. Er atmet den Rauch ein, setzt dann die Maske auf und atmet den Rauch aus.

So bekommt man eine Vorstellung davon, an welchen Stellen der Maske die Atemluft entweicht. Allerdings hat dieser Test ein Problem. Die Partikel beim Vaping sind 0,1 bis 3 Mikrometer groß. Die Viruspartikel sind aber lediglich 0,08 Mikrometer groß. Ein Stoff, der den Vaping-Rauch nicht nach vorne entweichen lässt, könnte trotzdem zu durchlässig für die Viruspartikel sein.

Der Kerzen-Test

Forscher empfehlen deshalb einen zweiten Test. Dazu braucht man lediglich eine Kerze. Man setzt sich die Maske auf und versucht die Kerze auszublasen, die weniger als einen halben Meter entfernt ist. Warum die Kerze nicht einen „Babyelefanten“ weg steht? Weil man die Maske in Situationen tragen soll, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln.