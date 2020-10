Corona-Simulator berechnet Ansteckungsrisiko in Gebäuden

Ein von der Unternehmensberatung PwC entwickelter Verhaltens- und Mobilitätssimulator soll dabei helfen, das Risiko von Covid-19-Ansteckungen in Gebäuden zu berechnen. Der Simulator wird in den kommenden sechs Monaten in Zusammenarbeit mit Experten des Samariterbunds und des Austrian Institute of Technology (AIT) getestet und erlaube es, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in verschiedenen räumlichen Umgebungen zu bewerten und laufend zu verbessern.