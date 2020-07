Crew Dragon Raumkapsel soll Astronauten im August heimbringen

Nach zwei Monaten an Bord sollen die zwei Astronauten, die mit der SpaceX Crew Dragon Raumkapsel zur Internationalen Raumstation gebracht wurden, im August wieder zur Erde zurückkehren. Das Abdocken von Robert Behnken und Douglas Hurley sei für den 1. August geplant, teilte Jim Bridenstine, Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA, am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.