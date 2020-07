Foto von Weltraumspaziergang zeigt angedockten Crew Dragon

Genau genommen sollte Behnken alte Lithium-Ionen-Batterien außerhalb der Station austauschen, die die ISS mit Energie versorgen, wie Teslarati berichtet. Dabei erlaubte er sich auch einen Schnappschuss des angedockten Crew Dragon, der sich nun seit über einem Monat im Weltall befindet.

Astronauten kehren im August zurück

Der Crew Dragon wurde am 30. Mai 2020 an der Spitze einer Falcon-9-Rakete ins All gestartet. Am 31. Mai dockte er als Teil der Crew-Dragon-Demo-2-Mission an der ISS an. Es war der erste bemannte Flug einer Dragon-Kapsel und der erste bemannte Flug eines Privatunternehmens zur ISS.

Die Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley werden voraussichtlich am 2. August wieder zur Erde zurückkehren.