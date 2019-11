Curiosity Rover zeigt beeindruckende Mars-Kulisse

Der Mars-Rover Curiosity hat unlängst per Navigationskamera atemberaubende Bilder von der Marsoberfläche gemacht. Genau genommen handelt es sich um den Standort Central Butte im Gale-Krater, der von einer Nebelschicht bedeckt zu sein scheint. Im Vordergrund ist die Steinformation des Restbergs zu sehen.

Mit dem Rover soll im Rahmen der Mission Mars Science Laboratory der NASA die Geologie des Kraters erkundet werden. Dieser hat einen Durchmesser von 154 Kilometer. Im Herzen des Kraters befindet sich der Berg Mount Sharp, der auf dem Foto zu sehen ist.

Seit 7 Jahren am Mars

Curiosity wurde am 26. November 2011 von Cape Canaveral an der Ostküste Floridas aus ins Weltall befördert und landete am 6. August 2012 auf Aeolis Palus in Gale auf dem Roten Planeten.