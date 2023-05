"Da Vinci Glow": Warum der Mond dieser Tage besonders scheint

Dass der Erdschein auch als "Da Vinci Glow" bezeichnet wird, ist kein Zufall. Bereits im 16. Jahrhundert versuchte der Künstler und Erfinder, die Ursache des Phänomens zu ergründen. Das geht aus Notizbüchern da Vincis hervor. In mehreren Einträgen, die in der Sammlung "Codex Leicester" erhalten sind, beschäftigt sich das Universalgenie mit dem Erdtrabanten und beschrieb unter anderem, dass der Mond das Licht reflektiere.

So seht ihr den "Da Vinci Glow"

Das Himmelsereignis ist am ehesten zu beobachten, wenn die Mondsichel besonders schmal ist - also kurz vor oder nach einem Neumond. Die Sonne muss außerdem in einem gewissen Winkel hinter dem Horizont stehen. Am besten sichtbar ist der Erdschein daher etwa eine Stunde vor und nach dem Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang.

Die Intensität des Erdscheins variiert außerdem im Laufe des Jahres. Im April und Mai ist das aschgraue Licht auf der Nordhalbkugel um bis zu 10 Prozent stärker als zu anderen Jahreszeiten, wie Forscher*innen herausfanden.