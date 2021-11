DART-Mission: Wo der Raketenstart zu sehen ist

Am Mittwoch startet eine SpaceX Falcon 9 ins All. An Bord: NASA-Sonde "DART". Alles, was ihr über den Raketenstart wissen müsst.

Heute, am 24. November um 7:21 (GMT), ist es soweit. Die DART-Mission, eine Abkürzung für "Double Asteroid Redirection Test", unter Leitung der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA startet. Eine Falcon 9-Trägerrakete von SpaceX, des privaten Raumfahrtunternehmens von Elon Musk, soll die NASA-Sonde von dem Vandenberg-Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien aus ins All bringen. Ist DART erstmal im Orbit, beginnt die Sonde ihre Reise in Richtung des Asteroidenpaares Didymos und Dimorphos. Der Flug ist für DART allerdings ein One-Way-Ticket. Denn die Kamikaze-Sonde soll absichtlich in Dimorphos, den kleineren der beiden Asteroiden zu krachen, um diesen um wenige Grad von seiner ursprünglichen Bahn abzulenken.

Wozu das ganze? Es handelt sich um eine Testlauf für planetare Verteidigungssysteme, die die Erde in Zukunft vor herannahenden Himmelskörpern schützen könnten. Konkret soll die DART-Mission untersuchen, wie sich ein Asteroid im Falle eines Aufpralls mit einer Sonde verhält und wie groß die Abweichung des Felsbrockens von seinem ursprünglichen Kurs dadurch wäre. Nähere Details zur DART-Mission haben wir hier für euch zusammengestellt: