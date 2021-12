DART-Sonde der NASA sendet erste Bilder

Die DRACO-Kamera an Bord der DART-Sonde funktioniert einwandfrei. Auch der Asteroiden-Einschlag soll aufgezeichnet werden.

Das erste Bild wurde am 7. Dezember aufgezeichnet. In der Region, wo sich die Konstellationen Perseus, Aries und Taurus kreuzen, sind ungefähr ein Dutzend Sterne zu sehen.

Die DART-Sonde, die im vergangenen Monat ins All geschickt wurde, hat nun die ersten 2 Bilder zur Erde gesendet. Sie wurden etwa 2 Millionen Meilen , oder 11 Lichtsekunden von der Erde entfernt aufgezeichnet. Laut der NASA sei dies, astronomisch gesehen, sehr nah.

Das zweite Bild wurde am 10. Dezember aufgezeichnet. Es zeigt Sterne im offenen Sternhaufen Me ssier 38 - etwa 4.200 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Einschlag auf Didymos-Asteroid geplant

Zum Einsatz kommt die hochauflösende DRACO-Kamera (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation). Sie ist das einzige Instrument an Bord der DART-Sonde und wird primär zur Navigation und Beobachtung des erdnahen Doppelasteroiden Didymos genutzt.

Mit der DART-Mission der NASA ist ein Einschlag auf den Asteroiden geplant, um seine Bahn umzulenken. Dabei soll getestet werden, ob sich dieser Einschlag als effektives planetares Verteidigungskonzept eignet, sollte ein Asteroid jemals die Erde bedrohen. Mithilfe der DRACO-Daten sollen Größe und Form des Himmelskörpers untersucht werden, um herauszufinden, wie und wo das Raumfahrzeug am besten einschlagen soll.

Die beiden Bilder zeigen, dass die Kamera einwandfrei funktioniert. Auch der Einschlag auf den Asteroiden selbst soll in Echtzeit aufgezeichnet werden. Geplant ist er am 26. September 2022.