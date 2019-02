Das Ende von Opportunity und was danach kommt

Am 25. Jänner 2004, drei Wochen nach seinem Zwilling Spirit, landete der Rover Opportunity auf dem Mars. In den drei Monaten darauf wollte die NASA mit seiner Hilfe nach Spuren von Wasser suchen. 90 Tage sollte die geplante Einsatzzeit des 174 Kilogramm schweren Hightech-Instruments auf sechs Rädern betragen. Am Ende waren es allerdings 14 Jahre und 294 Tage. Dann erst brach der Kontakt zu Opportunity ab. Ein riesiger Sturm hat den Rover festgesetzt. Seine letzte Nachricht wurde auf der Erde am 10. Juni 2018 empfangen. Die NASA versuchte seither, den Kontakt wiederherzustellen, allerdings erfolglos. Am Mittwoch verkündete die US-Raumfahrtagentur das offizielle Ende der Mission.

Im Jet Propulsion Laboratory der NASA fielen sich nach der Pressekonferenz Techniker und Wissenschaftler in die Arme. Opportunity wurde wie ein menschliches Mitglied der NASA-Familie verabschiedet. NASA-Direktor Jim Bridenstine sprach in seiner Rede von einem "kleinen Rover, der allen Widerständen getrotzt und so viel im Namen der Erforschung getan hat." Opportunity hat sich aufgrund seines Durchhaltevermögens zu einem echten Liebling für alle Raumfahrtbegeisterten entwickelt. Mit seinen Errungenschaften hat er mehrere Rekorde gebrochen. In den knapp 15 Jahren am Mars hat er 217.000 Bilder geschossen und bahnbrechende Funde gemacht.