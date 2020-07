Das ist der beste Platz für ein Teleskop auf der Erde

Seeing

Eine der Herausforderungen der Astronomie mithilfe von Teleskopen auf der Erde besteht darin, die Auswirkungen atmosphärischer Turbulenzen bzw. Luftunruhe auf die Bildqualität zu minimieren.

In der Astronomie spricht man hier vom Seeing - nach dem englischen Wort “sehen”. Wie gut das Seeing ist, wird in Bogensekunden angegeben, je kleiner der Wert, desto besser. Von gutem Seeing spricht man bei Werten von weniger als 1. Derzeit befinden sich die leistungsstärksten Observatorien an hoch gelegenen Orten entlang des Äquators in Chile und Hawaii. Dort liegt das Seeing zwischen 0,6 und 0,8. Bei Dome A würde dieser Wert laut den Forschern bei 0,13 liegen.

Das Team führte seine Messungen mit einem Instrument durch, das sich in einer Höhe von 8 Metern befindet. Wenig überraschend ist Frost eines der größten Hindernisse auf Dome A. Damit hatte auch das Team mit seinen Gerätschaften zu kämpfen. Sollte man eine Möglichkeit finden, mit Frost besser umzugehen, könnte die Sicht von Dome A aus noch einmal um 10 bis 12 Prozent besser werden, heißt es.