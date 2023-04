Wie man Daten am Quantencomputer zuverlässig löscht

Am absoluten Nullpunkt ( minus 273,15 Grad Celsius ) ist ein Quantenteilchen, etwa ein Atom, im Grundzustand. Alle Information über frühere Zustände sind damit perfekt gelöscht . Um Daten im Quantencomputer zu löschen, müsste man also die Träger der Quanteninformation (Qubits) derart abkühlen.

Die Frage beim Löschen eines Qubits sei nun, zu welchen Kosten das erfolgt: "Sind diese endlich, wie es das Landauer-Prinzip sagt, oder dem Nernst-Theorem folgend unendlich?", so Huber. Wie der Quantenphysiker mit seinem Team nun herausfand, ist im Prinzip der unendliche Energieeinsatz nur notwendig, wenn man in endlicher Zeit kühlen bzw. löschen will. Würde man unendlich lang Zeit haben, könnte man auf diesen erforderlichen unendlichen Energieeinsatz verzichten.

Diesem Nernst-Theorem zufolge ist nämlich unendlich viel Energie notwendig, um etwas auf den absoluten Nullpunkt abzukühlen und damit in den Zustand der niedrigsten Energie (Grundzustand) zu versetzen. Diese Temperatur ist also nicht erreichbar, man kann sich den minus 273,15 Grad Celsius nur annähern.

Entgegen ihren Erwartungen zeigten die Physiker zudem, dass man auch "Quantensysteme definieren kann, die ein Erreichen des absoluten Grundzustandes sogar bei endlicher Energie und in endlicher Zeit erlauben". Ein solches Quantensystem müsste dafür allerdings unendlich komplex sein, um es in endlicher Zeit mit endlichem Energieaufwand zum absoluten Nullpunkt abzukühlen.

Funktioniert mit endlichen Ressourcen

"Wenn man also Quanteninformation im Quantencomputer perfekt löschen möchte, und dabei ein Qubit in einen perfekt reinen Grundzustand überführen will, dann bräuchte man theoretisch einen unendlich komplexen Quantencomputer, der unendlich viele Teilchen perfekt kontrollieren kann", so Huber.

In der Praxis sei diese Perfektion aber gar nicht nötig, betonen die Physiker. "Man braucht keine perfekten Qubits, nur hinreichend gute, damit Fehlerkorrektur funktioniert - und das geht zum Glück mit endlichen Ressourcen", so Huber.