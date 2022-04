Wie kosmische Strahlung Quantencomputern schadet

Hochenergetische Teilchen stoppen die Prozesse in Quantencomputern. Für dieses Problem muss eine Lösung gefunden werden.

Ein Quantenprozessor wird aus sogenannten Quanten-bits (Qubits) aufgebaut. Diese Qubits können nicht nur den Zustand 1 oder 0 annehmen wie reguläre Bits, sondern auch Überlagerungen der beiden Zustände annehmen – also 0 und 1 gleichzeitig . Bei einem ganzen Register an Qubits wird es vereinfacht gesagt möglich, mit mehreren Zahlen gleichzeitig Rechenoperationen durchzuführen.

Quantencomputer sollen der nächste große Meilenstein der Computertechnik werden. Sie sollen Prozesse für Forschung und Unternehmen enorm verbessern. Probleme, die kein Rechner derzeit bearbeiten kann, sollen in kürzester Zeit gelöst werden.

Eine der größten Herausforderungen beim Bau von Quantencomputern ist es, diese Qubits stabil zu halten. Dafür werden beispielsweise Supraleiter eingesetzt, mit denen Qubits aus Elektronenpaaren – sogenannte Cooper Paare – erzeugt werden. Sie länger als einige 100 Mikrosekunden stabil zu halten ist bereits ein enormer Aufwand. So müssen die Supraleiter stark gekühlt werden, damit die Elektronenpaare nicht aufbrechen. Derzeit noch auf -273 Grad, den absoluten Nullpunkt.

Fehlerkorrektur reicht nicht aus

“Es leidet nicht nur ein Qubit, sondern das Problem ist großflächig. Wäre es nur lokalisiert, gebe es kein Problem, das wäre dann einfach eine zusätzliche Fehlerrate, die man berücksichtigen müsste. Dafür macht man eine Fehlerkorrektur. Wenn auf einmal alle meine Qubits schlechter werden, dann kann man das nicht mehr korrigieren”, beschreibt Gerhard Kirchmair vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Akademie der Wissenschaften gegenüber der futurezone.

Im Testaufbau von Google wurde ein Chip mit 26 Qubits verwendet. Normalerweise treten im Schnitt maximal bei 4 dieser Qubits Fehler in einem bestimmten Zeitintervall auf. Sobald sie von hochenergetischen Teilchen getroffen wurden, erhöhte sich diese Zahl auf 24. Das sei ein ernsthaftes Problem für Quantencomputer, die mit Supraleitern arbeiten, sagt Kirchmair. Denn jedes Mal, wenn hochenergetische Teilchen die Qubits aufbrechen, muss der Vorgang im Quantencomputer pausiert und neu gestartet werden.

Das ist nicht nur mühsam, sondern wirkt der eigentlichen Idee, nämlich der großen Geschwindigkeit, entgegen. Außerdem kommt so ein Ereignis nicht einmal am Tag, sondern ungefähr alle 10 Minuten vor. Die Berechnungen in Quantencomputern beanspruchen aber häufig mehrere Stunden.