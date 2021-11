500 Terabyte auf der Größe einer CD

So war es den Wissenschaftler*innen nun möglich, 5 GB Textdaten mit fast 100-prozentiger Auslesegenauigkeit auf eine Quarzglasscheibe von der Größe einer herkömmlichen CD zu schreiben. Das ist jedoch nur der Anfang, denn mit der durch die Methode verfügbaren Schreibdichte könnte die Disc künftig auch 500 Terabyte an Daten speichern, heißt es von den Forscher*innen.

Forscher*innen der University of Southampton haben ein Laserschreibverfahren entwickelt , um Nanostrukturen in Quarzglas zu erzeugen. Diese winzigen Strukturen können für eine fünfdimensionale (5D) optische Datenspeicherung verwendet werden, die mehr als 10.000 Mal dichter ist als die Blue-Ray-Speichertechnologie. Dadurch lässt sich eine enorme Menge an Daten auf verhältnismäßig kleinem Raum speichern.

Schreibgeschwindigkeit und besonders langlebig

Diese Art, Daten zu speichern hat einige Vorteile. So ist sie vor allem besonders langlebig. Informationen können so über Milliarden von Jahren erhalten bleiben. Geforscht wird daran schon länger, ein großes Problem ist allerdings die langsame Schreibgeschwindigkeit. Die Forscher*innen arbeiten nun an einem bedeutenden Fortschritt. Mit Upgrades für das System könnten sie mit etwa 230 KB pro Sekunde schreiben – eine 500-TB-Disc ließe sich so in etwa 60 Tagen füllen.

„Mit dem System haben wir die Möglichkeit, Terabyte an Daten zu speichern, die beispielsweise dazu verwendet werden könnten, Informationen aus der DNA einer Person zu bewahren“, sagte der Leiter des Forschungsteams Peter G. Kazansky. Wertvoll könnte diese Speichertechnologie aufgrund ihrer Langlebigkeit auch für Archive, Museen oder Bibliotheken sein, wie die Wissenschaftler*innen ausführen.