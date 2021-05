Keramischer Mikrofilm speichert Daten für die Ewigkeit

Es sei gut möglich, dass von unserer digitalen Zeit nicht mehr übrigbleibt als Prägungen auf Edelstahltöpfen "Made in China", sagt Martin Kunze. "Weil das am längsten überleben wird." Schriftliche, dauerhafte Aufzeichnungen würden kaum noch hinterlassen und digitale Inhalte könnten in Hunderten Jahren vielleicht nicht mehr ausgelesen werden, weil die Dateiformate obsolet geworden sind oder in Rechenzentren schlicht kein Platz oder keine Ressourcen mehr für die riesigen historischen Datenmengen zur Verfügung stehen.

In Archiven werden viele historische Materialen wegen der vergleichsweise langen Haltbarkeit von bis zu 500 Jahren und der technischne Unabhänigigkeit des Mediums heute noch auf Mikrofilm gesichert. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis die Herstellung von fotochemischen Mikrofilm auslaufe, sagt Kunze. Schon heute betrage die Produktion von Fotofilm nur noch einen Bruchteil des früheren Volumens.

Langzeitarchivierung

Kunze, der an der Kunstuniversität Linz plastische Konzeptionen studierte, hat eine Alternative entwickelt: Keramische Datenträger. Um Information haltbar zu hinterlegen, könne man auch bessere Badezimmerfliesen als Datenträger verwenden, sagt der Diplom-Keramiker. Für sein 2012 gestartetes Projekt Memory of Mankind (MOM, mehr dazu siehe unten), das im ältesten Salzbergwerk der Welt in Hallstatt einen Schnappschuss der Gegenwart aufbewahren will, druckt er Texte, Fotos und Illustrationen auf Tontafeln, die Millionen von Jahren überleben sollen.