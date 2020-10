Deckel undicht: NASA muss Asteroiden-Probe schnell verstauen

Um nicht noch mehr von der entnommenen Probe vom Asteroiden Bennu zu verlieren, will die US-Raumfahrtbehörde NASA diese nun deutlich schneller als geplant sicher verstauen. Bereits am Dienstag solle der Versuch unternommen werden, die Probe sicher in der Sonde "Osiris Rex" zu verstauen, teilte die NASA am Montag (Ortszeit) mit. Ursprünglich sei das erst für den 2. November geplant gewesen.