Delfine mit Actioncams geben Forschern Einblicke in Jagdverhalten

Forscher*innen der National Marine Mammal Foundation in Kalifornien haben einen neuen Weg gewählt, um das Jagdverhalten von Delfinen zu studieren. Sie haben sechs Tiere mit Actioncams ausgestattet, um mit hohen Bildraten Videos von ihrer Essensbeschaffung im Meer vor San Diego aufzunehmen. In Bild und Ton erhielten sie dadurch eindrucksvolle Aufnahmen, die neue Details zu Tage förderten.

Delfine der US Navy

Wie Sam Ridgway, Dianna Samuelson Dibble und Mark Baird in einer Studie festhalten, die im Fachmedium PLOS One veröffentlicht wurde, wurde das Jagdverhalten von Delfinen zum ersten Mal mit Actioncams mitverfolgt. Die Tiere wurden von der US Navy zur Verfügung gestellt. Sie trainiert die Tiere unter anderem darauf Unterwasserminen aufzuspüren. Im Meer können sie sich frei bewegen, sie kehren aber immer wieder zu ihren Trainer*innen zurück.