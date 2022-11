Wie Eiweiß helfen kann, Mikroplastik aus Meerwasser zu entfernen

Dazu verwenden die Forscher Eiweiß , das sie in ein Aerogel umwandeln, berichtet Engadget . Wird Eiweiß gefriergetrocknet und in einer Umgebung ohne Sauerstoff auf 900 Grad erhitzt, bildet sich eine Struktur aus Kohlenstofffaserstränge n und Graphenschichten .

Aber auch andere Proteine würden zu vergleichbaren Ergebnissen führen, so der Forscher weiter. Das Material könne potenziell in großen Mengen relativ billig hergestellt werden. Um die Massenproduktion zu ermöglichen müsse an dem Herstellungsprozess aber noch gearbeitet werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Auch für die Entsalzung von Meerwasser kann das Aerogel genutzt werden. Die Effizienz geben die Forscher*innen in einer in der Zeitschrift materialstoday veröffentlichten Studie mit 98 Prozent an. Geforscht wird auch am Einsatz des Aerogels zur Energiespeicherung und zur Isolierung.