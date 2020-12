"Der Unterschied zwischen Holzkohle und Spitzmaus ist nicht so groß"

Was sind in euren Forschungsfeldern in der breiten Bevölkerung die größten Mythen?

Aigner: Ich komme aus der Quantenphysik, da ärgere ich mich oft darüber, dass diese in jeden esoterischen Unfug hineingezogen wird. Es gibt fast keinen Unsinn, bei dem nicht jemand versucht, ihn mit Quantentheorie zu legitimieren: Quanten-Astrologie, Quantenheilung oder die Kommunikation mit Engeln zum Beispiel. Da werden ein paar beeindruckende Begriffe verwendet für Sachen, die nichts damit zu tun haben.

Moder: Wenn man sagt, man ist Biologe, zeigen Leute in der Regel auf Pflanzen und fragen einen, was das ist. Man gewöhnt sich deshalb rasch an zu sagen, man sei Molekularbiologe. Da passiert das nicht, weil sie nicht wissen, wo sie hinzeigen sollen.



Wir leben im Zeitalter des „Glaubens“, und nicht mehr des „Wissens“. Viele entgegen vermeintlichen Fakten heutzutage mit „das glaube ich nicht“. Wie entgegnet ihr dem?

Moder: Es kommt ganz darauf an, was sie danach sagen. Man muss sich immer ansehen, auf welcher Ebene die Menschen argumentieren. „Ich glaube nicht, dass man eine Impfung innerhalb von 2 Monaten zulassen sollte“ - Darauf kann man Vieles antworten. Eine aufnahmebereite Person kann durch die richtigen Antworten ihre Ängste verlieren. „Donald Trump wurde von Jesus geschickt, um die Welt zu retten“ - Da sollte man eher nach Hause gehen und sich mit Sinnvollerem beschäftigen.

Aigner: Der wichtigste Grundsatz dabei ist: Glaube nicht alles, was du denkst. Wir müssen lernen, Meinungen zu hinterfragen und dazu gehört auch unsere eigene Meinung. Wir haben rasch ein bestimmtes Bauchgefühl zu gewissen Themen. Es wird aber davon beeinflusst, was wir gerne glauben würden und von welchen Dingen wir gerne hätten, dass sie wahr sind. Zu erkennen, dass man sich irrt, ist eine Kompetenz, die heute wichtiger ist, als je zuvor. Wir müssen lernen, zuverlässige Informationen von wackeligen Vermutungen zu unterscheiden. Dabei machen wir alle Fehler – wir alle müssen dazulernen.



Es gibt auch diesen Spruch: „Glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast.“

Moder: Der Spruch kommt meistens von Leuten, die zu faul sind um eine Studie zu lesen. Demnach dürfte man ja gar nichts glauben, das auf Wissenschaft basiert. Ich gebe aber zu, es ist oft schwierig, Studien wirklich zu verstehen. Manches ist einfach unfassbar kompliziert.

Aigner: Es gibt auch viele wissenschaftliche Publikationen, die in Teilen problematisch sind. Nicht alles, was in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird, ist die pure Wahrheit. Das klingt aber schlimmer als es ist. Denn die Wissenschaft ist sehr gut darin, Fehler aufzuspüren und zu korrigieren.



Worauf kann man sich dann eigentlich noch verlassen?

Aigner: Das wirklich Verlässliche ist nie die Einzelmeinung – auch nicht, wenn es die Meinung eines Genies ist. Verlässlichkeit entsteht immer erst durch Konsens. Wenn viele Leute in der Wissenschaft diskutieren, streiten, Daten vergleichen, Unstimmigkeiten analysieren und sich am Ende einigen – dann haben wir ein verlässliches Ergebnis.

Moder: Viele haben ein falsches Bild davon, wie Forschung passiert. Es ist falsch, sich vorzustellen: „Da hat jemand eine Idee und schreit Heureka und das ist der Durchbruch und alle klopfen einem auf die Schulter.“ Die Wahrheit: Du präsentierst deine Daten und Ergebnisse und danach suchen deine Kolleginnen und Kollegen alle denkbaren Gründe, warum das potentiell ein Blödsinn ist. Erst wenn du alle Gegenargumente entkräften kannst, danach klopfen sie dir auf die Schulter. Dass sich Forschende manchmal uneinig sind, ist ein ganz wichtiger Aspekt im Prozess des Erkenntnisgewinns.