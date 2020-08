Der Zwergplanet Ceres ist eine Ozean-Welt

Weiße Flecken sind Salz

Auf den Bildern zu sehen ist ein Krater mit hellen, weißen Flecken. Zuerst glaubte man, dass diese auf einen Einschlag zurückzuführen waren. Doch diese Ansicht wurde nun von den Forschern nach ihrer exakten Analyse der Bilder wiederlegt.

Es handelt sich dabei um salzhaltige Ablagerungen mit einer komplexen Struktur, die vor ungefähr 22 Millionen Jahren entstanden war. Vor rund 7,5 Millionen Jahren stieg das Salz aus dem Inneren des Kraters empor. 40 Kilometer in der Tiefe des Kraters sind noch Reste eines globalen, salzigen Ozeans zu finden, so die Forscher. Weil der Salzgehalt dort so hoch ist, bleiben diese flüssig.