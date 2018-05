Die Eroberung des Weltraums aus studentischer Sicht

Dosen am Fallschirm

Ein drittes Projekt, an dem das Space Team mitarbeitete, ist die Can Sat Challenge. Dieses von der ESA finanzierte Programm richtet sich an technikbegeisterte Schüler. Sie sollen Mini-Sonden in Form einer Getränkedose konstruieren, die mit einer Rakete in eine Höhe von 500 Meter geschossen und dort abgeworfen werden. Die Mini-Sonden sollen dabei Auswurfhöhe, Fallgeschwindigkeit und Temperaturprofil ihres Abstiegs an einem Fallschirm aufzeichnen. Zusätzlich können die Teilnehmerteams auch völlig frei definierbare Sekundärziele festlegen. Da das Space Team seit seiner Gründung im Jahr 2010 bereits eine Vielzahl erfolgreicher Starts kleinerer Raketen vorweisen kann, wurde es für die jüngste Ausgabe der Can Sat Challenge als "Launch Provider" ausgewählt.