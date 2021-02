Diese hellen Punkte sind keine Sterne, sondern Schwarze Löcher

Ja eh schön, so ein Sternenhimmel-Foto, aber nichts besonders – könnte man bei diesem Bild denken. Es sind jedoch keine strahlenden Sterne, sondern aktive, supermassereiche Schwarze Löcher in fernen Galaxien.

Im Ruhezustand geben Schwarze Löcher keinerlei Strahlung ab, sind also für uns nicht aufspürbar. Wenn sie aber Materie verschlingen, bildet sich ein sehr schnell drehender Ring aus Staub und Gas um das Schwarze Loch. Auch wird ein Teil der Materie beim Verschlingen ins All hinausgeschossen. Die so entstehende Strahlung kann gemessen werden.