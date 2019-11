Diese Künstliche Intelligenz visualisiert, was Menschen denken

Visuelles Rauschen

In der zweiten Phase des Experiments reduzierten die Forscher die Videos auf drei Kategorien. Ein neuronales Netzwerk analysierte visuelles Rauschen, das für die jeweilige Kategorie spezifisch ist. Dieses Rauschen (engl. "noise") ist vergleichbar mit einer Bildstörung bei TV-Geräten. Ein weiteres Netzwerk wandelte die Informationen aus dem EEG in ähnliches visuelles Rauschen um. Gemeinsam produzierten die beiden KIs so Bilder mit überzeugender Ähnlichkeit zu den gezeigten Videos.

"Viele Forscher dachten immer, dass die Untersuchung von Gehirnaktivitäten mittels EEG damit vergleichbar sei, vom Dampf, den eine Lok hinterlässt, auf die Vorgänge in einer Dampfmaschine zu schließen", sagt Grigory Rashkov, einer der Autoren des Papers. "Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass [die EEGs] ausreichend Informationen enthalten, um auch nur teilweise zu rekonstruieren, was Menschen sehen. Nun hat es sich als durchaus möglich erwiesen." Er hoffe, zukünftig eine leistbare Alternative zu neuronalen Schnittstellen zu schaffen, die kein Implantat erfordern.