Doch keine Aliens: Observatorium nach Evakuierung wieder offen

Alienjäger, die weiterhin an ein angeblich im Jahr 1947 abgestürztes UFO im zwei Autostunden von der Sonnenwarte entfernten Kleinstadt Roswell glauben, vermuteten, dass außerirdische Lebensformen entdeckt wurden. Bis hin zu einer möglichen Bedrohung durch zwei riesige Objekten, die angeblich an der Sonne vorbeizogen, reichten die Spekulationen. Auch ein Sonnensturm wurde mit der Evakuierung in Zusammenhang gebracht, die von den Verantwortlichen in knappen Worten als Sicherheitsvorfall beschrieben wurde.

Stellungnahme ohne Außerirdische

Wohl auch um die andauernden Spekulationen einzudämmen, die Besucher auf den Berg lockten, reagierten die Betreiber des Observatoriums am Sonntag schließlich mit einer ausführlichen Stellungnahme. Die Evakuierung sei notwendig gewesen, um die Mitarbeiter und Bewohner rund um die Station vor "krimineller Aktivität" zu schützen, die am Sacramento Peak vermutet wurde.

Um die Sicherheit der in dieser abgelegenen Region befindlichen Personen nicht zu gefährden, hätten die Behörden entschieden, die Evakuierung durchzuführen. Ein Verdächtiger, gegen den im Rahmen dieser kriminellen Aktivitäten ermittelt wurde, sei eine potenzielle Gefahr für die Personen vor Ort gewesen. Man sei sich bewusst, dass die fehlende Kommunikation während der Evakuierung zu Frustration und Besorgnis geführt habe. Man habe den Verdächtigen aber nicht warnen wollen.