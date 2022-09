“Doomsday-Gletscher” hängt am seidenen Faden

Die Basis des Gletschers, der wegen seiner Bedeutung für das globale Klima auch Doomsday- oder Weltuntergangs-Gletscher genannt wird, hat sich laut den Forscher*innen bereits irgendwann in den vergangenen beiden Jahrhunderten - vermutlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts - vom Meeresboden gelöst.

Internationale Forscher*innen haben den Meeresgrund in der Nähe des Thwaites Gletscher in der Westantarktis vermessen und dabei beunruhigende Erkenntnisse gewonnen, berichtet CNN .

Der Abbau des Gletschers, der 192.000 Quadratkilometer misst und damit fast doppelt so groß ist wie Österreich, könnte sich in naher Zukunft beschleunigen, sobald er sich über einen flachen Grad in seinem Bett zurückziehe, warnen die Forscher*innen. Geschieht das, ist mit einem dramatischen Anstieg des Meeresspiegels zu rechnen, der im schlimmsten Fall über 3 Meter betragen kann.

"Von einem Jahr zum nächsten"

"Thwaites hängt wirklich am seidenen Faden", wird der Meeresgeophysiker und Co-Autor der Studie, Robert Larter, in einer Aussendung der University of South Florida zitiert. In Zukunft sei mit großen Veränderungen in kleinen Zeitskalen zu rechnen, sogar von einem Jahr zum nächsten.