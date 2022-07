Hitzewelle: Satellitenbild zeigt Gletscherschmelze in Grönland

Mehrere Milliarden Tonnen Schmelzwasser flossen in den vergangenen Tagen in das arktische Meer.

Glitzerndes türkises Wasser und blassgraues Eis: Ein neues Satellitenbild des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms beeindruckt mit seinen leuchtenden Farben. Für Klimaforscher*innen dürfte die Aufnahme allerdings kein willkommener Anblick sein. Denn sie zeigt die drastische Eisschmelze, die sich in den vergangenen Tagen in und rund um Grönland zugetragen hat.

18 Milliarden Tonnen Schmelzwasser

Zu Beginn des Monats war es auf der arktischen Landmasse außergewöhnlich heiß. In manchen Teilen Grönlands lagen die Temperaturen bei 15,5 Grad Celsius. Das ist laut einem Bericht von CNN mehr als 10 Grad höher als der Durschnitt im Juli beträgt.

Diese Rekordtemperaturen lösten eine großflächige Eisschmelze aus. In nur 3 Tagen, von 15. Bis 17. Juli, verlor das grönländische Eisdecke 18 Milliarden Tonnen Wasser. Mit dieser Menge könne man 7,2 Millionen olympische Schwimmbecken füllen, erklärt das US National Snow and Ice Data Center (NSIDC).