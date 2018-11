Dunkles Licht: Physiker suchen nach fünfter Grundkraft

Welche Hinweise auf die Existenz einer fünften Kraft gibt es?

Die Beryllium-8-Anomalie ist das wichtigste experimentelle Resultat in diesem Zusammenhang. Das könnte durch ein neues Boson, also eine neue, allerdings sehr schwache Kraft erklärt werden. Das ist spannend, weil das ein eleganter Ausweg aus dem Dunkle-Materie-Dilemma wäre. Diese fünfte Kraft wäre ein Vermittler zwischen normaler Materie und dunkler Materie, eine schwache Verbindung.

Wie viele Positronen stoßen mit Elektronen in der Diamantscheibe zusammen?

Wir werden 50 Mal pro Sekunde 20.000 Positronen kollidieren lassen, das sind eine Million Positronen pro Sekunde.

Wie viele Kollisionen werden im gesamten Verlauf erwartet?

Wir werden das für sechs Monate machen und erwarten uns 10 hoch 13 Kollisionen. Die Zahl der zu erwartenden dunklen Photonen hängt dabei von zwei Parametern ab, der Masse und der Stärke der Kopplung. Wenn wir in 10 hoch 13 Kollisionen keine dunklen Photonen nachweisen können, würde das bedeuten, dass in dem Massebereich, der uns zugänglich ist, kein dunkles Photon mit einer Kopplungskonstante existiert, die größer als ein Millionstel der elektromagnetischen Kopplung ist

Wie exakt lässt sich ein fehlendes Photon messen?

Das geht über die fehlende Masse. Wir können fehlende Teilchen, die eine Masse von mehr als 4 MeV/c² (Megaelektronenvolt durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, Anm.) haben, einfach erkennen.

Welche Masse erwarten die Theoretiker?

Es gibt einen Bereich bevorzugter Massen, der grob zwischen 10 und 100 MeV liegt.

Wäre ein dunkles Photon ein Hinweis auf ein ganzes dunkles Universum, in dem auch komplexe Formen von Materie existieren könnten?

Wenn die Idee eines dunklen Sektors, einer Welt mit neuen Teilchen und Kräften, die nur schwach mit normaler Materie wechselwirken, korrekt ist, dann besteht die Möglichkeit, dass es auch komplexere Gebilde wie dunkle Atome gibt. Ob das dann auch ein dunkles Spiegeluniversum erlaubt, kann ich nicht sagen.

Welchen Anteil hätten dunkle Photonen an der dunklen Materie?

Sie würden 0 Prozent der dunklen Materie ausmachen, aber 100 Prozent davon rechtfertigen, weil sie sehr elegant erklären würden, wie diese dunklen Teilchen mit dem sichtbaren Universum verbunden sind. So ließen sich die Probleme alternativer Erklärungen, etwa der bislang nicht nachgewiesenen, schwach wechselwirkenden, massereichen Teilchen, vermeiden. Die dunkle Materie wäre aus einer neuen Art von Teilchen aufgebaut, die über mehrere dunkle Kräfte, darunter das dunkle Photon, wechselwirken würden. Das dunkle Photon würde aber auch schwach an normale Materie koppeln und so die Verbindung herstellen. Es muss dabei aber keinen messbaren Einfluss auf das Gravitationsbudget des Universums haben.

Besteht auch eine Verbindung zur dunklen Energie?

Nicht direkt. Das dunkle Photon würde nichts daran ändern, dass die beschleunigte Expansion einen dunklen Energiebeitrag braucht.

Wenn ein Nachweis gelingt, ließe sich auch eine direkte Beobachtung realisieren?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn das dunkle Photon leichter ist, als alle neuen Teilchen im dunklen Sektor, kann es nicht durch dunkle Kräfte in dunkle Materieteilchen zerfallen. Stattdessen sollte es in Fermionen zerfallen, wie Elektronen und Positronen. Das müsste der bevorzugte Zerfall sein, wenn das Beryllium-8-Anomalie-Boson tatsächlich existiert. Das könnten wir nachweisen. Wenn das dunkle Photon mindestens doppelt so schwer wie das leichteste Dunkle-Materie-Teilchen ist, würde es in ein Teilchen-Antiteilchenpaar dieser Gattung zerfallen. Das wäre unsichtbar. Ein direkter Nachweis in Form einer Interaktion mit sichtbarer Materie wäre nur über den Rückstoß des Atomkerns messbar, wie er in großen Dunkle-Materie-Detektoren verwendet wird.

Wann erwarten Sie erste Resultate?

Nach sechs Monaten sollte das möglich sein.