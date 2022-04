E-Essstäbchen lassen Speisen salziger schmecken

Salz bringt Geschmack und Würze ins Essen, kann aber bei übermäßigen Konsum schädlich sein. So wird hoher Natriumkonsum mit Bluthochdruck, Schlaganfällen und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht.

In der japanischen Küche findet Salz viel Anwendung. Der durchschnittliche japanische Erwachsene nimmt täglich etwa 10 Gramm zu sich, was doppelt so viel ist, wie die von der WHO empfohlenen Menge.

Wie Reuters berichtet, haben der japanische Forscher Homei Miyashita, Professor an der Meiji Universität und der Getränkehersteller Kirin Holdings dafür nun computergestützte Essstäbchen entwickelt, die den Geschmack durch elektrische Simulation und einem Minicomputer-Armband verbessern.

Das Gerät nutzt einen schwachen elektrischen Strom, um Natriumionen aus der Speise durch die Stäbchen in den Mund zu leiten. "Dadurch verstärkt sich der salzige Geschmack um das 1,5-fache", sagt Miyashita.