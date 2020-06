Eine Schnittstelle für Europas Verkehrsinfos

Straße, Schiene und Luftverkehr

Die In-Time-App funktioniert wie andere Routenplaner-Apps, in die man Start- und Zielpunkt eingibt. Hierauf werden verschiedene Transportmöglichkeiten präsentiert, samt einer kleinen Statistik über den CO2-Fußabdruck, den man mit dem jeweils gewählten Verkehrsmittel hinterlässt. Noch zeigt die App nur Wege in sechs europäischen Städten an, die als Pilotstädte für das Projekt fungieren. Dabei sind Brno, Bukarest, Florenz, München, Oslo und Wien. In Wien werden die Daten vom Verkehrsverbund Ost-Region gesammelt, welcher das ITS Vienna Region betreibt. Die Server der ITS Vienna Region liefern über die In-Time Schnittstelle die aktuellen Verkehrsinformationen aus Wien.

Diese Informationen umfassen Fahrpläne und Lagedaten der öffentlichen Verkehrsmittel (etwa der Wiener Linien), geplante und aktuelle Flug-Informationen (von Austro Control), Straßen-Verkehrsinformationen ( ASFINAG), sowie Umweltmessdaten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Für möglichst zeitnahe Stau-Informationen wird eng mit der Ö3 Verkehrsredaktion zusammengearbeitet. Hier kommt die Bürgerbeteiligung (Stichwort "Ö3ver", private Verkehrsmeldungen per Telefon an den Radiosender) ins Spiel, die bei einem Neben-Projekt von In-Time eine Rolle spielen soll.

Staus verhindern, Energieverbrauch senken

Bei CoCities geht es darum, Städte und Regionen dazu zu bringen, ihre Verkehrinformationen über In-Time verfügbar zu machen. Außerdem soll eine Feedback-Schleife zwischen Verkehrsdienstleistern und Mobil-Nutzern geschaffen werden, wodurch die Benutzung von Verkehrsinformations-Diensten attraktiver werden soll. Im Endeffekt geht es sowohl bei In-Time als auch bei CoCities darum, die Luftverschmutzung in Städten zu reduzieren, Staus zu verhindern, den Energieverbrauch zu senken und Menschen generell zum "Umsteigen" (auf öffentliche Verkehrsmittel) zu bewegen.

Sowohl das Projekt In-Time als auch CoCities werden von der AustriaTech, einer Bundes-Gesellschaft für technologiepolitische Maßnahmen, koordiniert. Schon bald soll die Führung aber an private Partner übergeben werden. Die Projekt-Dauer von drei Jahren ist mit 1. April 2012 erreicht. Die Finanzierung wurde von der EU übernommen. Zukünftig könnten Verkehrsdienstleister, die mit der In-Time-Schnittstelle arbeiten, auf öffentliche Finanzierungsmodelle setzen. Schließlich profitieren Städte und Regionen von effizienterer Verkehrsplanung. Zunächst geht es allerdings darum, das Netz der In-Time-Partner auszubauen, um den derzeitigen "Fleckerlteppich" der Teilnehmer zu einem flächendeckenden Gebiet auszubauen.