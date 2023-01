So kann ein E-Auto während der Fahrt geladen werden

Einfach im E-Auto weiterfahren, statt zum Aufladen stehenzubleiben: An dieser Vision forscht die Universität Stuttgart . Dort wurde eine 20 Meter lange Teststrecke am Campusgelände aufgebaut.

In der Teststrecke befinden sich 40 Spulelemente. Der Abstand zwischen dem Fahrzeug und den Spulen beträgt 20 Zentimeter. Die Strecke erkennt die Position des Autos und kann so die Energie gezielt übertragen.

Für Langstreckenfahrten ist die Ladestrecke in dieser Form derzeit also eher ungeeignet, da die Strecke sehr lang sein müsste, um den Akku ausreichend zu laden. Zudem müssen Elektroautos, die damit drahtlos geladen werden können, entsprechend ausgerüstet sein.

Für autonome Shuttle-Busse

Die Universität Stuttgart sieht diese Technologie daher eher im städtischen bzw. lokalen Bereich. Man könnte die Strecke etwa auf Teilen der Route von autonomen Autos verlegen. So werden diese ständig geladen: Ein selbstfahrender Shuttle-Bus könnte so etwa 24 Stunden am Tag in Betrieb bleiben, ohne Ladepausen einlegen zu müssen.

Deshalb wird im nächsten Schritt die Technologie für das Campus-Shuttle der Universität eingesetzt. Mit den Erfahrungen daraus, soll sie weiterentwickelt werden, um etwa die Ladeleistung zu erhöhen.

Wenn das gelingt und die Technologie für die Massenproduktion angepasst werden kann, könnte man kleinere Akkus in Elektroautos verbauen, da sie während der Fahrt geladen werden können. Dadurch würden die Autos nicht nur günstiger, sondern auch leichter, was wiederum die Effizienz steigert.