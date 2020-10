Elon Musk verrät, wohin er nach dem Mars fliegen will

Allerdings müsse das SpaceX-Team dazu schneller mit den Innovationen werden. Angst vor Rückschlägen hat Musk dabei nicht: „Wir werden wahrscheinlich einige Raumschiffe verlieren“, sagte er, als er nach dem Entwicklungsstand von Starship gefragt wurde.

Dies hat Musk auch schon mehrmals eindrucksvoll demonstriert. Um die Belastbarkeit des Treibstofftanks zu testen, wurden mehrere Starship-Prototypen gesprengt.

Zum Mond

Was die Flugfähigkeit angeht, hat Starship bisher nur ein paar „Hopser“ gemacht, also Flugversuche in niedriger Höhe. Musk geht davon aus, dass man 2021 das erste Mal den Orbit erreichen wird.

2022 will man das Nachtanken des Starships im Orbit präsentieren. Kurz darauf könnte man mit Flügen zum Mond beginnen.

Flug zum Mars

Wenn der Zeitplan von Musk hält, wäre das Starship 2023 bereit für einen ersten unbemannten Flug zum Mars. Weil da aber eben das Startfenster ungünstig ist, müsse man bis 2024 warten.

Wenn dieser Flug geglückt ist, könne man Menschen zum Mars schicken. Das fertige Starship soll groß genug sein, um dutzende Menschen gleichzeitig zum Roten Planeten zu bringen.