Entfernte Galaxie flammt alle 114 Tage auf

Alle 114 Tage flammt eine 570 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie wie ein Feuerwerk auf. Dieses Ereignis wurde zum ersten Mal 2014 mit dem All Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) beobachtet. Nun haben Forscher herausgefunden, was genau passiert.

Im Zentrum der Spiralgalaxie ESO 253-G003, aufgrund seiner Regelmäßigkeit auch „Old Faithful“ genannt, wird ein supermassives Schwarzes Loch von einem Stern umkreist, der ihm alle 114 Tage so nahe kommt, dass ein Teil seiner Materie verschlungen wird. Das führt zu einem explosivartigen Aufleuchten über mehrere Wellenlängen.