Mini-Erdbeben im Labor soll Verständnis von Katastrophen verbessern

Forscher der Universität von Amsterdam haben nun ein Mini-Erdbeben im Labor reproduziert. Die Erde unter unseren Füßen ist kein Festkörper, sondern besteht aus Sand und Gesteinsbrocken . Daher ist sie nie gänzlich stabil. Um das zu simulieren, verwendeten die Wissenschaftler eine 1 mm dicke Schicht aus winzigen Kugeln. Jede einzelne Kugel ist so breit wie ein menschliches Haar.

Naturkatastrophen wie Erdbeben und Erdrutsche sind schwer vorherzusagen. Regionen, in denen mehrere tektonische Platten aufeinandertreffen, sind häufiger von Erdbeben betroffen. Wann genau die Erde aber dem Druck nachgibt, der durch die Reibungskräfte entsteht, ist Gegenstand der Forschung.

In einer Simulation beobachteten die Forscher, wie Kräfte an einem steilen Berghang oder einer Verwerfung, also Bruchstellen im Gestein, wirken. Dafür drückten sie eine langsam aber konstant rotierende Scheibe auf die Kügelchen. Auch auf dieser kleinen Skala lassen sich die Kräfte, die auf der Erde wirken, demonstrieren.

Winzige seismische Wellen lösen Erdbeben aus

Anschließend ließen sie neben dem Versuchsaufbau einen Ball aufprallen. Das erzeugte eine kleine seismische Welle, die Kügelchen bewegten sich schnell – und ein Miniatur-Erdbeben wurde ausgelöst. „Schon eine sehr kleine Störung, eine kleine seismische Welle, ist in der Lage, das körnige Material komplett neu zu strukturieren“, erklärt Studienautor Kasra Farain in einem Statement.