Kurz erklärt: Wie Erdbeben entstehen und ihre Stärke gemessen wird

In der Türkei und in Syrien sorgte ein Erdbeben für heftige Zerstörungen. Wir erklären euch, wie es dazu kommen kann.

Nach schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien steigt die Zahl der Todesopfer rasant an. Montagfrüh sorgte ein Erdbeben in der Grenzregion für weitreichende Zerstörungen, im Raum Gaziantep in der Türkei wurde laut Geosphere Austria eine Magnitude von 7,8 auf der Richterskala gemessen.

In unserem Video erklären wir euch, wie es zu derartigen Erdbeben überhaupt kommen kann und wie Expert*innen die Stärke der Erschütterungen ermitteln.