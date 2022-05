"Monster-Erdbeben" am Mars aufgezeichnet

Der Mars-Lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) der NASA hat ein Erdbeben auf dem Roten Planeten aufgezeichnet. Die NASA selbst spricht von einem “Monster-Erdbeben”, da es die stärkste Erschütterung ist, die jemals auf einem fremden Planeten registriert wurde. Stattgefunden hat sie am 4. Mai 2022. Mit einer Stärke von 5 nach Richterskala ist das Beben im Vergleich zu dem, was man auf der Erde bereits beobachten konnte eher moderat. Es ist dennoch bereits fast am oberen Limit dessen, was die Wissenschaftler*innen mit InSight zu registrieren erhofften.

Nun werden die Daten detailliert ausgewertet, um mehr über die Seismologie und das Innenleben des Roten Planeten zu erfahren: „Dieses Beben wird mit Sicherheit einen einzigartigen Einblick in den Planeten gewähren”, sagt Insight-Forscher Bruce Banerdt.

Insgesamt wurden mit Insight seit November 2018 mehr als 1.313 Erdbeben auf dem Mars aufgezeichnet. Das größte vor dem aktuellen Beben hatte eine Stärke von 4.2 und fand am 25. August 2021 statt.