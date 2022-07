Google startet Erdbeben-Warnsystem für Android in Österreich

In Österreich werden jährlich im Schnitt 48 Erdbeben gemeldet. Google hat 2020 ein Erdbeben-Warnsystem für Kalifornien für Android-Geräte eingeführt. Dieses kommt nun - neben 11 anderen europäischen Ländern - auch nach Österreich.

So funktioniert das Warnsystem

Um ein Erdbeben vorherzusagen, werden Beschleunigungsmesser verwendet, die in Android-Smartphones integriert sind. Diese können seismische Wellen erkennen, die auf ein mögliches Erdbeben hindeuten. Registrieren mehrere Android-Handys eine Erschütterung, die ein Erdbeben sein könnte, melden das Smartphones an einen zentralen Server zur Erdbebenerkennung. Dabei wird die ungefähre Position mitgeschickt. Stimmen die Daten mit denen eines Erdbebens überein, wird im Anschluss eine Erdbebenwarnung an alle Nutzer*innen in der Nähe ausgesendet.

Laut Google können erste Nutzer*innen in Österreich bereits darauf zugreifen. Es kann aber mehrere Tagen dauern, bis das neue Feature bei allen sichtbar wird. Es wird neben Österreich auch noch in Deutschland und der Schweiz ausgerollt.

Zu finden ist das System dann unter dem Punkt „Erdbebenwarnungen“. Wer keine Erdbebenwarnungen erhalten möchte, muss dies künftig in den Geräteeinstellungen deaktivieren.