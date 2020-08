Google macht Smartphones zu einem Erdbeben-Warnsystem

So funktioniert es

Wenn das Android-Smartphone gefährliche Bewegungen wahrnimmt verschickt es automatisch eine Meldung an den Erdbeben-Warn-Server von Google zusammen mit dem ungefähren Aufenthaltsort. Der Server gleicht die Daten dann mit anderen Geräten in der Umgebung ab, um zu sehen, ob wirklich ein Erdbeben stattfindet. Die Universität Berkeley hat 2016 so etwas Ähnliches entwickelt und die App MyShake genannt. Android integriert seine Entwicklung nun aber direkt ins Betriebssystem, es handelt sich dabei also um keine Extra-Erdbeben-App.

Wenn man in der Google-Suche nach „Erdbeben in meiner Nähe“ sucht, bekommen Nutzer angezeigt, ob es in der Nähe eine Aktivität gegeben hat. Zudem sollen sinnvolle Tipps hinzugefügt werden, wie man sich am besten während eines Erdbebens verhält. Das Warnsystem sei ein Crowdsourcing-Zugang, der zusammen mit den Seismologen und Umweltkatatstrophenexperten Richard Allen, Qingkai Kong und Lucy Jones entwickelt wurde. In einer weiteren Folge wird ein Warnsystem ausgerollt, das zuerst in Kalifornien startet.