Erdbebenlichter über Marokko lassen Forscher rätseln

Kurz vor dem verheerenden Erdbeben in Marokko waren seltsame Lichter am Nachthimmel zu sehen.

Vergangenen Freitag gab es ein starkes Erdbeben der Stufe 6,8 auf der Richterskala in Marokko . Kurz davor wurden Lichter am Himmel gesichtet. Auf Twitter (X) haben User*innen ihre Beobachtungen geteilt.

Die Lichter sind schwer zu untersuchen, weil es derzeit nahezu unmöglich ist, Erdbeben vorherzusagen . Die Beobachtungen erfolgen also zufällig und ohne wissenschaftliches Equipment, das bei der Erforschung des Phänomens helfen könnte.

Forschende kennen das Phänomen, wissen aber nicht, wie es ausgelöst wird. Diese sogenannten Erdbebenlichter scheinen jedenfalls über Orten mit starker seismischer Aktivität aufzutauchen, berichtet die New York Times .

Erdbebenlichter werden seit hunderten Jahren gemeldet

Einige Forschende glauben, dass die Lichter überhaupt nur zufällig in zeitlicher Nähe zu Erdbeben gesichtet wurden. Einer Studie aus dem Jahr 2014 zufolge gibt es aber Berichte von 65 Erdbeben vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, bei denen Erdbebenlichter beobachtet wurden.

Die Beschreibung der Augenzeug*innen variieren dabei stark. Einige haben Lichter hoch im Himmel gesehen, andere tief am Horizont. Manche Lichter sollen minutenlang sichtbar gewesen sein, andere nur so kurz wie ein Blitz. Auch die Farben der Lichter unterschieden sich in den Berichten.

➤ Mehr lesen: Tausende Erdbeben in Island lassen Alarmglocken läuten

Erdbebenlichter im Jahr 2021 über Mexiko

Wie viel davon wahr ist oder ob die beobachteten Lichter nicht doch eine andere Ursache haben, etwa ein ausgebrochenes Feuer oder Wetterleuchten, ist nicht bekannt. Durch die höhere Verbreitung von Dashcams in Autos und Überwachungskameras bei Häusern können jetzt zumindest mehr dieser Erdbebenlichter aufgenommen werden.

Eine der deutlichsten Aufnahmen ist aus dem Jahr 2021. In Mexiko fand ein Erdbeben der Stärke 7 statt.