Türkei: Google Alert warnte Menschen nicht vor Erdbeben

Kaum Warnungen erhalten

Um ein Erdbeben vorherzusagen, verwendet Google Alert Beschleunigungsmesser, die in Android-Smartphones integriert sind. Diese können seismische Wellen erkennen, die auf ein mögliches Erdbeben hindeuten. Registrieren mehrere Android-Handys eine Erschütterung, die ein Erdbeben sein könnte, melden das Smartphones an einen zentralen Server zur Erdbebenerkennung. Dabei wird die ungefähre Position mitgeschickt. Stimmen die Daten mit denen eines Erdbebens überein, wird im Anschluss eine Erdbebenwarnung an alle Nutzer*innen in der Nähe ausgesendet. Die Meldung nimmt den gesamten Bildschirm ein und wird von einem lauten Alarm begleitet.

80 Prozent der Einheimischen in der Türkei besitzen ein Android-Smartphone. Google Alert hätte also einen Großteil der betroffenen in der Erdbebenregion warnen sollen. Dem war allerdings nicht so. Am 6. Feber hatte laut der BBC kaum jemand eine solche Warnung erhalten, so die BBC.

Ein Rechercheteam besuchte 3 Städte im Erdbebengebiet und sprach mit Hunderten von Menschen. Niemand der Befragten wurde von dem ersten Beben per Smartphone gewarnt. Nur eine Handvoll Menschen erhielt eine Warnung vor dem zweiten Erdbeben.

