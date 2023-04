Forscher finden bizarres sprudelndes Loch am Meeresboden

Aus dem Leck vor der Pazifikküste in den USA treten Chemikalien aus, die Auswirkungen auf die Plattentektonik haben könnten.

Forscher*innen haben merkwürdige Löcher am Meeresboden gefunden. Mehrere Lecks wurde vor der Küste des US-Bundesstaates Oregon gefunden, etwa 80 Kilometer von der Stadt Newport im Nordwesten des Landes entfernt. Dort treten "unterschiedliche warme, chemische Flüssigkeiten" aus, erklärt das Team der Universität Washington in einem Statement .

Laut den Forscher*innen sei dort ein Beben mit einer Magnitude von 9 auf der Richterskala möglich. Zum Vergleich: Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang des Jahres hatte eine Magnitude von 7,8. Nachdem die Meldung über ihre Entdeckung in den Medien für Aufregung gesorgt hatte, betonten die Forscher*innen, dass sie weder alarmiert seien, noch das Erdbebenrisiko für das Gebiet erhöht ist.

Die austretende Flüssigkeit sei nicht für die Erdbeben verantwortlich, sondern reguliere den Druck zwischen den Platten. Das natürliche Phänomen sei aber bisher noch nie beobachtet worden. Die Entdeckung gebe einen seltenen Einblick in die Vorgänge an der Plattengrenze, erklärt Mitautorin der Studie, Deborah Kelley. Die Studienergebnisse wurden im Fachmagazin Science veröffentlicht.