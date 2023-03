Antarktischer Ozean ist auf dem Weg zum Kollaps

Ein Forschungsteam in Australien hat eine beunruhigende Studie veröffentlicht. Der Antarktische Ozean, auch Südlicher Ozean genannt, ist kurz davor zu kollabieren. Die Auswirkungen davon werden auf der ganzen Welt zu spüren sein.

Wenn der aktuelle CO2-Ausstoß in dieser Menge so weitergeht, wird sich bis 2050 die Tiefseeströmung um 42 Prozent verlangsamen. Das würde einem Kollaps gleichkommen, weil dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst wird.

Kettenreaktion lässt Eis schneller schmelzen

Der Grund dafür ist die Eisschmelze. In den Gewässern der Antarktis sinkt hochsalziges sauerstoffreiches Wasser in die tiefen Schichten des Meeres. Dort entsteht eine Strömung, die dieses Wasser in den Indischen Ozean, den Pazifik und den Atlantik bringt.

Das schmelzende Eis verdünnt das Wasser. Durch das Süßwasser wird das Salzwasser weniger salzig und weniger dicht. Dadurch fehlt der Strömung der „Treibstoff“, die in mehr als 4.000 Metern Tiefe fließt. Wird die Strömung langsamer, wird das Wasser darüber wärmer, weil die Wärme nicht mehr abtransportiert wird. Das beschleunigt wiederum die Eisschmelze, wodurch die Strömung noch weiter reduziert wird. Diese Kettenreaktion könnte bis zum vollständigen Stillstand der Strömung führen.