Tausende Erdbeben in Island lassen Alarmglocken läuten

Die Bevölkerung in Island wird derzeit zur Vorsicht aufgerufen, nachdem zahlreiche Erdbeben registriert worden sind.

In Island wird die Bevölkerung im Westen des Landes derzeit zur Vorsicht aufgerufen. Hintergrund ist eine ungewöhnliche Anhäufung von Erdbeben. Der Zivilschutz hat bereits eine erste Warnstufe ausgerufen. Menschen werden aufgefordert, lose Gegenstände in ihren Häusern zu sichern. Auch wird vor möglichen Hangrutschen in den betroffenen Gebieten gewarnt, wie der englischsprachige Iceland Monitor berichtet.

Allein seit Mitternacht wurden um die Hauptstadt Reykjavík 700 Erdbeben registriert, seit Samstag waren es über 2.500. Das berichtet die isländische Tageszeitung Morgunblaðið. Die größte Erschütterung bis Sonntagvormittag hatte eine Stärke von 4.4 auf der Richterskala.

Die meisten Erdbeben werden nordöstlich des Vulkans Fagradalsfjall registriert, der zuletzt Mitte 2021 ausgebrochen ist. Die Erdbeben können hier online verfolgt werden.