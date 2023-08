Außergewöhnlicher Erfolg: Satellit stürzte 5 Jahre zu früh ab

Er nutzt dafür ein einfaches 3D-gedrucktes Segel aus Kapton-Folie, um seinen Wiedereintritt zu beschleunigen. Der Kunststoff Kapton wird in flexiblen gedruckten Schaltungen und Raumdecken verwendet, die auf Raumfahrzeugen, Satelliten und verschiedenen Weltrauminstrumenten zum Einsatz kommen. Das Segel öffnet sich wie ein Regenschirm bei etwa 520 Höhenkilometern und ermöglicht es dem Satelliten, schneller auf die Erde zu stürzen.

Konkret sei Sbudnic am 8. August nach 445 Tagen im Orbit über der Türkei verglüht. Das sei 5 Jahre früher, als ähnliche Satelliten wieder in die Erdatmosphäre eintreten, heißt es in einer Aussendung. Für die Student*innen war das ein herausragender Erfolg.

Weltraummüll kostengünstig aus dem Orbit entfernen

Spudnic war einer der kleinsten und günstigsten Satelliten, der je ins Weltall befördert wurden. Seine Kosten beliefen sich auf gerade einmal 10.000 Dollar. Gestartet wurde er mit einer SpaceX-Rakete im vergangenen Mai.