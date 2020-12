Erster Corona-Test erkennt Virus mit Smartphone

Two-Photon Research Inc. haben mit CAST ein Diagnose-Tool vorgestellt, welches Coronaviren entdeckt und diese per Beacon-Technologie an Smartphones überträgt. Mit CAST sollen künftig aber auch andere Tests möglich werden. Die erste Anwendung für die neue Diagnose-Plattform ist für Covid-19 gedacht, heißt es in einer Aussendung von Two-Photon Research am Dienstag.



Zum Einsatz kommt dabei ein Aptamer Molecular Photonic Beacon (AMPB), der patentiert ist. Mit diesem wird untersucht, ob das sogenannte S1 Protein des SARS-CoV-2-Virus vorhanden ist. Das AMPB bindet beim Test das S1-Protein, wenn es in der Speichelprobe vorhanden ist. Bei dem Vorgang reagiert das AMPB auf den LED-Blitz des Smartphones. Das emittierte Licht wird dann von den CMOS-Sensoren des Smartphones erfasst. Damit lässt sich feststellen, ob jemand das Virus ins ich trägt oder nicht. Wer das Virus nicht in sich trägt, bekommt eine grüne Meldung angezeigt, wer coronapositiv ist, eine rote Meldung.