Erster Luftkampf zwischen echtem Flugzeug und virtuellen Stealth-Jet

Vorteile des Systems

Die Vorteile des Augmented-Reality-Systems sind, dass der Pilot tatsächlich fliegt und bei allen Manövern die G-Kräfte und Wirkungen auf seine Maschine voll zu spüren bekommt. Außerdem kann durch die KI ein feindliches Flugzeug und dessen Flugmanöver besser simuliert werden, als wenn ein US-Flugzeug versucht einen feindlichen Jet nachzuahmen.

Das A-TARS könne außerdem in eine Vielzahl von Flugzeugen integriert werden. Dazu gehört etwa auch die Boeing T-7. Die Air Force will 350 dieser Schulungsflugzeuge anschaffen, die die Bezeichnung T-7A Red Hawk bekommen haben.

Mit dem A-TARS können auch andere Szenarien geübt werden. Dazu gehört die Betankung in der Luft oder der Formationsflug. Beides sind heikle Übungen, wenn sie nicht in Augmented Reality, sondern nur mit realen Flugzeugen durchgeführt werden. Eine unüberlegte Bewegung des Joysticks kann zu einer Kollision in der Luft führen.

Für erfahrenere Piloten kann A-TARS verknüpft werden. Mehrere Piloten in echten Flugzeugen können dann gegen eine Gruppe von virtuellen Feinden im Luftkampf antreten.