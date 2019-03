Microsoft HoloLens 2 ausprobiert: Wie im kitschigen Disney-Film

Das Einrichten nach dem Anlegen ist relativ simpel. Das Programm bittet den Nutzer, den Kopf starr zu halten und mit dem Blick einem Punkt zu folgen. So wird das Eye-Tracking eingerichtet, das in der HoloLens 2 neu hinzugekommen ist. Anschließend soll ein Kolibri-Hologramm den neuen Tiefensensor demonstrieren. Strecke ich die Handfläche aus, nähert sich der Kolibri und schwebt darüber - man fühlt sich wie in einem kitschigen Disney-Film.

Gespräch mit virtuellen Patienten

In der ersten Demo schlüpfe ich in die Rolle eines Medizinstudenten, der anhand einer virtuellen Patientin eine Diagnose stellen soll. Dazu bekomme ich eine persönliche Assistentin zur Seite gestellt, die Cortana ähnelt und per Sprachsteuerung kontrolliert wird. So kann ich beispielsweise per Sprachbefehl die Patientenakte aufrufen, die dank Eye-Tracking automatisch mitscrollt. Das funktioniert überraschend gut. Wenn sich der Blick dem Ende des sichtbaren Texts nähert, scrollt dieser selbstständig weiter.