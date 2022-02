ESA-Bilder zeigen "Kratzspuren" am Mars

Der Trace Gas Orbiter (TGO) der Europäischen Weltraumagentur ESA und der russischen Weltraumagentur Roskosmos hat Bilder von der Mars-Oberfläche aufgenommen, auf denen blaue „Kratzspuren“ zu sehen sind. Der von den Forscher*innen bearbeitete Bildausschnitt zeigt das Flachland Argyre Planitia.

Verursacht werden diese Spuren durch kleine Wirbel- und Staubstürme am Mars, welche entstehen, wenn warme Luft schnell nach oben in die kältere Luft steigt. „Das wahrscheinlich auffälligste Merkmal hier sind die feinen, schlängelnden Ranken, die sich über das Bild hinaus erstrecken“, heißt es in einer Bildbeschreibung der ESA.

Gebiet erinnert an "chaotisches Terrain"

Zwar gilt dieses Gebiet offiziell nicht als „chaotisches Terrain", die ESA fühlt sich bei diesem Bild allerdings an ein solches erinnert. Bei einem chaotischen Terrain handelt es sich um Oberflächen, die als übereinander geworfene und miteinander verbundene Risse und Flächen auf den Planeten Mars, Merkur, und Pluto sowie auf dem Jupitermond Europa sichtbar sind. Auf dem Mars wurden 30 Regionen als chaotisches Terrain gekennzeichnet.

Die Hauptaufgabe des TGO ist es grundsätzlich die Gase in der Atmosphäre des Roten Planeten auszuforschen sowie die Oberfläche auf Wasser zu untersuchen.