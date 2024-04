Neues Bild zeigt das Raumschiff, das Menschen zurück zum Mond bringt

In neuen Bildern zeigt sich das Orion-Raumschiff für die Artemis-II-Mission in ganzer Pracht. Die Kapsel soll Astronaut*innen auf einen Rundflug um den Mond bringen.

Während den Tests wird das Raumschiff elektromagnetischer Energie ausgesetzt. Es wird erprobt, ob alle Systeme in der Umgebung eines Mondflugs wie erwartet funktionieren . Das erklärt die NASA in einem Statement.

Erstmals seit den Apollo-Missionen wurde wieder ein Raumschiff in dieser Kammer getestet, das Menschen transportieren soll. Dafür wurde die Vakuumkammer am Neil A. Armstrong Operations and Checkout (O&C) Gebäude des Kennedy Space Center eigens aufgerüstet. Sie kann jetzt eine Höhe von 250.000 Fuß (76,2 km) simulieren. Zudem kann der neue Kran das Raumschiff samt Crew heben.

Weitere Tests im Sommer, Flug für 2025 geplant

Sind die Tests abgeschlossen, wird das Raumschiff an die „Final Assembly and System Testing“-Einheit übergeben. Dort werden weitere Verbesserungen vorgenommen. Im Sommer soll das Raumschiff dann erneut in die Höhenkammer befördert werden. Dann will man es unter Bedingungen erproben, die jenen beim Mondflug so nah wie möglich kommen.

Artemis II ist für September 2025 geplant. Die 4 Astronaut*innen Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen wurden für die Mission ausgewählt. Ist der Flug erfolgreich, soll bereits 2026 mit Artemis III wieder eine Mondlandung stattfinden. Im Rahmen des Programms soll eine Siedlung am Südpol des Erdtrabanten entstehen.