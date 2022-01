Spektakuläres Foto zeigt kosmischen “Flächenbrand”

Dieser „Emissions“-Nebel trägt in seinem Zentrum einen Haufen junger Sterne, die hochenergetische Strahlung aussenden und die Gase in der Umgebung zum Leuchten bringen. Die orangefarbenen und gelben Regionen, die auf diesem Bild zu sehen sind, sind nur wenige 10 Grad wärmer als der absolute Nullpunkt, an dem die Bewegung von Atomen und anderen Elementarteilchen einfriert.

Der Orion beherbergt riesigen Molekülwolken , die der Sonne am nächsten sind. Dabei handelt es sich um gewaltige Objekte im Kosmos, die hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen und in denen sich neue Sterne und Planeten bilden. Die Wolken sind zwischen 1300 und 1600 Lichtjahren von unserem Heimatplaneten entfernt.

Das Bild wurde mit dem von der ESO betriebenen Atacama Pathfinder Experiment (APEX) aufgenommen, das sich auf dem kalten Chajnantor-Plateau in der chilenischen Atacama-Wüste befindet. Es basiert auf Beobachtungen, die der ehemalige ESO-Astronom Thomas Stanke und sein Team vor einigen Jahren gemacht haben. Sie wollten das 2014 installierte SuperCam -Instrument am APEX ausprobieren und richteten es auf das Sternbild Orion. Die Farbe wird durch Radiowellen erzeugt, die von Kohlenmonoxid-Gas in der Wolke ausgesendet werden.

Ein Beispiel dafür sind die Infrarotbeobachtungen, die mit dem Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) der ESO am Paranal-Observatorium in Chile durchgeführt wurden und den ruhigen Hintergrund dieses Bildes des Flammennebels und seiner Umgebung bilden. Im Gegensatz zum sichtbaren Licht durchdringen Infrarotwellen die dicken Wolken aus interstellarem Staub und ermöglichen es den Astronomen, Sterne und andere Objekte zu entdecken, die sonst verborgen bleiben würden.

"Wie Astronomen zu sagen pflegen: Wann immer ein neues Teleskop oder Instrument in der Nähe ist, beobachten Sie Orion: Es wird immer etwas Neues und Interessantes zu entdecken geben", so Stanke in der Erklärung der ESO.