Chinas Mars Orbiter schickt einzigartiges Selfie

Zum Jahreswechsel lieferte Chinas Raumsonde Tianwen-1 eine besondere Überraschung: Mit einer Kamera schoss der Orbiter selbst Fotos von sich vor dem Mars, den er seit 10 Monaten umkreist. Die Bilder, die die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA kürzlich veröffentlichte, zeigen Tianwen-1 über dem vereisten Nordpol des Roten Planeten. Das besondere an ihnen: Nie zuvor wurde ein Foto geschossen, in dem eine Raumsonde in der Umlaufbahn des Mars zu sehen ist.

Kamera schoss Fotos im Mars-Orbit

Die Selfies der Sonde werfen natürlich die Frage auf: Wie konnte Tianwen-1 überhaupt ein solches Bild von sich machen? Für das Ganzkörper-Selfie griff die chinesische Raumfahrtorganisation in die Trickkiste. Die Sonde warf eine kleines Kameragerät, einen Subsatelliten, ab. Dieses schoss aus einiger Entfernung schließlich Fotos und schickte sie per Funk zurück an Tianwen-1, der sie dann zur Erde sendete.

Bislang habe der Mars-Orbiter „540 Gigabyte an Daten gesammelt und übertragen," teilte die CNSA mit, und hielt fest, dass er weiterhin „in gutem Zustand“ sei. Tianwen-1 kreist um den Mars, um Chinas Mars-Rover Zhurong zu assistieren. Zhurong wurde am Mai 2021 von der Sonde auf der Marsoberfläche abgesetzt. Damit ist China die zweite Nation nach den USA, die auf dem Roten Planeten landen konnte.