Selfie zeigt Mars-Rover aus außergewöhnlicher Perspektive

Das 360-Grad-Selfie wurde aus insgesamt 81 Fotos zusammengestückelt. Aufgenommen hat Curiosity die Einzelbilder am 20. November, der gleichzeitig der 3.303. Mars-Tag (Sol) des Rovers darstellt. Als Kamera diente dabei der " Mars Hand Lens Imager ", der sich am Ende des Roboterarms von Curiosity befindet.

Künftiger Fahrweg zu sehen

Im Hintergrund des Bildes ist eine U-förmige Lücke in den Felsen zu sehen. Wie die NASA in einer Aussendung schreibt, soll sich Curiosity in den kommenden Tagen und Wochen dorthin bewegen und durch diese Öffnung fahren.